BRIT Awards wręczone. Harry Styles wielkim zwycięzcą

Harry Styles został wielkim zwycięzcą BRIT Awards 2023, brytyjskich nagród muzycznych. Wokalista wygrał we wszystkich czterech kategoriach, w których był nominowany.

Harry Styles odebrał nagrody za album roku ("Harry's House"), piosenkę roku ("As It Was") i w kategorii pop/R&B. Otrzymał też tytuł artysty roku. Ostatnia kategoria została wprowadzona w zeszłym roku po tym, jak organizatorzy nagród BRIT zrezygnowali z podziału na kobiety i mężczyzn.

Harry Styles na gali BRIT Awards 2023 PAP/EPA/NEIL HALL

Harry Styles i jego dobra passa

- Ta noc jest dla mnie szczególna i nigdy jej nie zapomnę. Dziękuję wszystkim za tak wspaniałe powitanie mnie z powrotem w domu. Dziękuję, dziękuję. Jestem dumny z bycia brytyjskim artystą w tym świecie. Jestem dumny, że mogę celebrować tę wspaniałą noc brytyjskiej muzyki. Jeszcze raz dziękuję - mówił Harry Styles, odbierając jedną ze statuetek.

To dobry czas w życiu artysty. Tydzień temu zgarnął dwie statuetki na gali Grammy.

Wet Leg zespołem roku

W kategorii zespół roku wyróżniono Wet Leg, który wygrał również w kategorii najlepszy nowy artysta.

- Ciarki mnie przechodzą, kiedy jestem tutaj, stojąc na tej scenie. W tym męskim świecie chcę podziękować wszystkim kobietom, które pomagały nam przy naszej muzyce. Nasz wspaniały team. Dziękujemy - powiedziała członkini zespołu Rhian Teasdale.

Zespół Wet Leg przed galą BRIT Awards 2023 PAP/EPA/ANDY RAIN

BRIT Awards 2023 - pełna lista zwycięzców i nominowanych

Album Roku: Harry Styles – Harry’s House The 1975 – Being Funny In A Foreign Language Wet Leg – Wet Leg Stormzy – This Is What I Mean Fred Again - Actual Life 3

Artysta Roku: Harry Styles Central Cee Fred Again George Ezra Stormzy

Harry Styles PAP/EPA/ANDY RAIN

Zespół Roku: Wet Leg The 1975 Arctic Monkeys Bad Boy Chiller Crew Nova Twins

Piosenka Roku: Harry Styles – As It Was Aitch & Ahsanti – Baby Cat Burns – Go Dave – Starlight Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas Eliza Rose & Interplanetary Criminal – B.O.T.A. (Baddest Of Them All) George Ezra – Green Green Grass Lewis Capaldi – Forget Me LF System – Afraid To Feel Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Sam Smith PAP/EPA/ANDY RAIN

Kategoria pop/R&B: Harry Styles Cat Burns Charli XCX Dua Lipa Sam Smith

Kategoria dance: Becky Hill Bonobo Calvin Harris Eliza Rose Fred Again

Becky Hill na gali BRIT Awards 2023 PAP/EPA/NEIL HALL

Najlepszy nowy artysta: Wet Leg Kojey Radical Mimi Webb Rina Sawayama Sam Ryder

Kategoria rock/alternatywa: The 1975 Arctic Monkeys Nova Twins Tom Grennan Wet Leg

Kategoria hip hop/grime/rap: Aitch Central Cee Dave Loyle Carner Stormzy

Międzynarodowy artysta roku: Beyonce Burna Boy Kendrick Lamar Lizzo Taylor Swift

Beyonce zdalnie połączyła się z uczestnikami gali BRIT Awards PAP/EPA/NEIL HALL

Międzynarodowy zespół roku: Fontaines D.C. Blackpink Drake & 21 Savage First Aid Kit Gabriels

Międzynarodowa piosenka roku: Beyonce – Break My Soul David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) Fireboy DML & Ed Sheeran – Peru From the Encanto soundtrack – We Don’t Talk About Bruno Gayle – ABCDEFU Jack Harlow – First Class Lizzo – About Damn Time Lost Frequencies & Calum Scott – Where Are You Now OneRepublic – I Ain’t Worried Taylor Swift – Anti-Hero

Producent roku: David Guetta

Autor tekstów roku: Kid Harpoon

Autor:pp//rzw

Źródło: Reuters, tvn24.pl