Brigitte Bardot nie żyje

"Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt oraz swojej Fundacji" - przekazała fundacja w oświadczeniu. Nie podano daty ani miejsca śmierci.
Brigitte Bardot zdobyła światową sławę w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych między innymi dzięki roli w "I Bóg stworzył kobietę". Przez lata również śpiewała, wydała kilka albumów.
Legendarna gwiazda francuskiego kina zakończyła karierę aktorską w latach siedemdziesiątych. Na stałe przeniosła się do Saint-Tropez na Lazurowym Wybrzeżu i poświęciła działalności na rzecz ochrony zwierząt, tworząc własną fundację.
Autorka/Autor: js/kab
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Getty Images