Gratka dla fanów seriali. Ruszył wyjątkowy festiwal

BNP Paribas Warsaw SerialCon, druga edycja festiwalu poświęconego serialom
BNP Paribas Warsaw SerialCon - w Kinotece wystartowała druga edycja festiwalu poświęconego serialom
Źródło: Ewelina Witenberg/Fakty po Południu TVN24
Rozpoczęła się druga edycja festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon. Wydarzenie to poświęcone jest wyłącznie serialom i odbywa się w warszawskiej Kinotece. Można obejrzeć najnowsze tytuły i wziąć udział w spotkaniach z twórcami.

Wystartowała druga edycja jedynego w Polsce festiwalu w całości poświęconego serialom, czyli BNP Paribas Warsaw SerialCon. W Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie można zobaczyć najgłośniejsze telewizyjne i streamingowe tytuły, a także spotkać gwiazdy seriali i filmu. Impreza zakończy się w niedzielę.

- Powstają coraz lepsze produkcje i mamy się po prostu czym dzielić ze światem, i też o czym rozmawiać między sobą, więc myślę, że taki festiwal jest wspaniałym świętem, koronującym tę pracę i te projekty serialowe - oceniła Maria Kowalska, aktorka, która wcieliła się w rolę Oli Kostrzewy w serialu obyczajowo-kryminalnym TVN "Pod powierzchnią".

- Takiego festiwalu po prostu nie było, a jakość polskich seriali jest coraz wyższa i myślę, że mamy naprawdę bardzo dużo powodów do świętowania - skomentowała Aleksandra Domańska, aktorka filmowa i serialowa.

Na BNP Paribas Warsaw SerialCon można przedpremierowo obejrzeć wyczekiwane tytuły, jak chociażby "Niebo. Rok w piekle". To serial, w którym Tomasz Kot wciela się w guru niebezpiecznej sekty. Z drugiej strony można na wielkim ekranie przypomnieć sobie kultowe tytuły, jak chociażby "Gra o tron". Na festiwal przyjechała Michelle Fairley, która grała w nim rolę Kathleen Stark, żony Neda Starka, lorda Winterfell.

"Zabić Miss", czyli historia Agnieszki Kotlarskiej na BNP Paribas Warsaw SerialCon
Źródło: TVN24

"Zabić Miss", czyli historia Agnieszki Kotlarskiej

Tegoroczną edycję festiwalu otworzył wstrząsający dokument zatytułowany "Zabić Miss", który pokazuje historię Agnieszki Kotlarskiej. Była pierwszą Polką, która zdobyła tytuł Miss International (w Tokio w 1991 roku), ale jej życie brutalnie przerwał prześladujący ją przez wiele lat stalker. Zabił ją 27 sierpnia 1996 pod jej domem.

- Myśmy żyli parę lat w bajce. Było cudownie i w ciągu paru sekund życie straciło sens. Zmieniło się. Agnieszka zginęła, ja zostałem z dwuletnią córką. Wszystko po prostu stanęło na głowie - wspomina Jarosław Świątek, mąż Agnieszki Kotlarskiej.

Premierę tego dokumentu zaplanowano na platformie HBO Max w połowie grudnia. Dystrybutor wspólnie z Fundacją Itaka zorganizował specjalną akcję społeczną.

- Stalking Stop to jest akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem stalkingu, na to, że społeczeństwo nie do końca wie, czym stalking jest i jakie są jego symptomy, nie wie, gdzie szukać pomocy, ludzie nie wiedzą, jak reagować, jak się zachowywać - wyjaśniła Izabela Jezierska-Świergiel, wiceprezes zarządu Fundacji Itaka.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Ewelina Witenberg
Ewelina Witenberg
Dziennikarka TVN24
