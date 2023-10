Jeden z najlepszych seriali Playera na antenie TVN 

"Behawiorysta" - o czym jest serial

Gerard Edling (Robert Więckiewicz) to wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki (nauki zajmującej się mową ciała) oraz były prokurator. Horst Zeiger (Krystian Pesta) to outsider, maniak komputerowy i nieprzewidywalny szaleniec. Ten ostatni bierze za zakładników dzieci i wychowawców jednej ze szkół, nie żądając przy tym nic w zamian. Pod presją czasu Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć, ale Zeiger potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Wykorzystując Internet, zaczyna realizować swój misterny plan: organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom. Granica między tym, co realne a wirtualne zaciera się. Skutkiem pojedynku Edlinga z Zeigerem jest makabryczne widowisko transmitowane online do tysięcy widzów. Gerard Edling to nieoczywista postać. Doświadczony prokurator został wydalony z urzędu w atmosferze skandalu. Choć jest uważany za specjalistę, który potrafi rozszyfrować zachowanie każdego człowieka, nie umiał wykorzystać swojego talentu w relacjach z bliskimi. - To jest bohater, który ma wiele kolorów. To taki ktoś, kto nie pozostawia nikogo obojętnym. Bardzo wyrazista postać. Cierpi na przerośnięte ego, za co zostanie troszeczkę ukarany. Lubię grać takie postaci, które upadają, ale się podnoszą. To nie jest ideał tylko człowiek, który ma swoje zalety i mnóstwo wad - mówi Robert Więckiewicz w "Dzień Dobry TVN". Dodaje, że choć historia jest "dość przerażająca", twórcy produkcji starali się wprowadzić do niej elementy humorystyczne, żeby serial był lżejszy.