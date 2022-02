Ryan Reynolds i Blake Lively pomogą uchodźcom z Ukrainy - są gotowi przekazać na ten cel milion dolarów

Ryan Reynolds i jego żona Blake Lively pomogą uchodźcom z Ukrainy. Aktorska para zachęca do udziału w zbiórce pieniędzy, obiecując że zdubluje każdą wpłaconą sumę. Sami są gotowi przekazać milion dolarów na konto Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Ryan Reynolds oraz jego żona Blake Lively wspierają Ukraińców, którzy uciekają z ogarniętego wojną kraju. Aktorzy ogłosili w serwisie społecznościowym, że są gotowi przekazać na pomoc uchodźcom milion dolarów. Ostateczną sumę uzależniają od wysokości wpłat, jakie wpłyną na zorganizowaną przez nich zbiórkę. - W ciągu ostatnich 48 godzin niezliczona liczba obywateli Ukrainy zmuszona została do ucieczki do sąsiednich państw. Oni potrzebują opieki. Gdy wpłacisz pieniądze, my podarujemy ich tyle samo aż do miliona dolarów, podwajając w ten sposób kwotę wsparcia" - napisał Reynolds na Twitterze.