Ananda Lewis Źródło: Getty Images

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Dr Lakshmi Emory poinformowała o śmierci swojej siostry Anandy Lewis we wpisie zamieszczonym na Facebooku w środę. Lewis od kilku lat chorowała na nowotwór. W 2020 roku poinformowała, że po samobadaniu udała się do lekarza i zdiagnozowano u niej raka piersi w stadium III.

- To dla mnie trudne, ale jeśli chociaż jedna kobieta zdecyduje się na mammografię po obejrzeniu tego filmu, to wszystko, przez co przechodzę, będzie tego warte" - przekazała na Instagramie przed pięcioma laty.

Ananda Lewis była jedną z twarzy amerykańskiej stacji MTV w latach 90. Prowadziła takie programy jak "MTV Live" czy "Hot Zone". Po zakończeniu współpracy z MTV na początku nowego tysiąclecia miała między innymi własny talk show "The Ananda Lewis Show". W trakcie swojej kariery przeprowadziła wywiady z takimi gwiazdami, jak Kobe Bryant, Paris Hilton i Britney Spears.

Jedna z największych gwiazd MTV

"New York Times" opisuje Lewis jako "jedną z największych gwiazd" MTV. Ten sam dziennik w 1999 roku określił prezenterkę "królową pokolenia hip-hopu". Lewis "połączyła całe pokolenie fanów muzyki z ich ulubionymi gwiazdami" - pisze portal CNN.