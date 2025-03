"All I Want for Christmas is You" plagiatem? Orzeczenie sądu 

Świąteczny hit "All I Want for Christmas is You" autorstwa Mariah Carey nie jest wystarczająco podobny do piosenki zespołu Vince Vance and the Valiants o tym samym tytule, by można było uznać go za plagiat - orzekł w środę sąd w Los Angeles. Tym samym odrzucił on roszczenia muzyków, którzy domagali się od artystki 20 milionów dolarów odszkodowania.

Zdaniem Moniki Almadani, sędzi sądu okręgowego w Los Angeles, utwór "All I Want for Christmas is You" amerykańskiej gwiazdy Mariah Carey nie jest plagiatem utworu o tej samej nazwie napisanego przez zespół zespołu Vince Vance and the Valiants. Członkowie grupy złożyli pozew przeciwko artystce w listopadzie 2023 roku. Oskarżyli ją o nielegalne skopiowanie elementów ich piosenki i zażądali odszkodowania w wysokości 20 milionów dolarów (równowartość blisko 78 mln zł.).

Mariah Carey odpowiedziała na zarzuty muzyków, przekonując, że oba utwory są "zupełnie inne". Gwiazda zwracała też uwagę na fakt, iż elementy, które łączą obie piosenki, takie jak "śnieg, jemioła, prezenty pod choinką i pragnienie spędzenia Bożego Narodzenia z ukochaną osobą" są obecne także w wielu innych utworach. Sędzia Almadani zgodziła się z tą argumentacją.

Sąd o "litanii nieistotnych i niepotwierdzonych twierdzeń"

Zdaniem sędzi piosenki nie są na tyle podobne, by ława przysięgłych mogła orzec, że Carey dopuściła się naruszenia praw autorskich. Almadani zwróciła przy tym uwagę zarówno na różnice w melodii, jak i tekście i innych elementach muzycznych. Z uwagi na fakt, iż w części złożonej przez muzyków Vince Vance and the Valiants dokumentacji można było znaleźć "litanię nieistotnych i niepotwierdzonych twierdzeń", sędzia nakazała artystom opłacenie części kosztów prawnych Mariah Carey.

Mariah Carey Charles Guerin/ABACAPRESS.COM/PAP

Carey, ze względu na niesłabnącą popularność "All I Want for Christmas is You", od lat cieszy się mianem "królowej świąt". Zgodnie z relacją współtwórcy utworu Waltera Afanasieffa piosenkę napisała ona w zaledwie 15 minut. Utwór znalazł się na wydanej w 1994 roku płycie gwiazdy pod nazwą "Merry Christmas". "All I Want for Christmas is You" autorstwa Vince Vance and the Valiants opublikowano pięć lat wcześniej. Mimo szumu związanego z wejściem na drogę prawną ich nagranie notuje znacznie niższe liczby odtworzeń.

Piosenka Carey przez ostatnie sześć lat z rzędu trafiała w okresie świątecznym na amerykańską listę przebojów Billboard Hot 100. Jest pierwszym bożonarodzeniowym hitem, który przekroczył barierę 2 miliardów odtworzeń w serwisie Spotify i od 2023 roku pozostaje wpisana na listę Narodowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu, zawierającą nagrania mające kulturowe i historyczne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Reuters, tvn24.pl