Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka

Aleksandra Zawieruszanka

O śmierci aktorki filmowej i teatralnej Aleksandry Zawieruchy-Paprockiej poinformował Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, w którym mieszkała w ostatnim czasie. Aktorka zmarła 29 marca w wieku 88 lat.

Jak przypomniano we wpisie w mediach społecznościowych, znana widzom jako Aleksandra Zawieruszanka, występowała w kultowych serialach "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" i "Stawka większa niż życie"

Urodzona w 1937 roku, karierę artystyczną rozpoczęła w latach 60., od komedii obyczajowej Stanisława Barei "Mąż swojej żony", grając u boku Bronisława Pawlika odnoszącą sukcesy sprinterkę Jadwigę Fołtasiównę. Potem były m.in. komedia Hieronima Przybyła "Rzeczpospolita babska" i "Walkower" Jerzego Skolimowskiego. Występowała też w warszawskich teatrach: Narodowym (1959-90) i Na Woli (1990-92). Zagrała kilka ról w Teatrze TV.

"Jej talent, wrażliwość i charyzma sceniczna zapadały widzom w pamięć, stając się znakiem rozpoznawczym aktorki" - napisano we wpisie żegnającym Aleksandrę Zawieruszankę. Jak dodano, będąc mieszkanką Domu Artystów Weteranów od października 2023 roku, "swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom".

