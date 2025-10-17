Nie żyje gitarzysta i założyciel zespołu Kiss. Ace Frehley miał 74 lata

Ace Frehley nie żyje Źródło: Reuters

Ace Frehley, założyciel i gitarzysta Kiss, odwołał na początku miesiąca wszystkie swoje koncerty po tym, jak jak upadł w swoim domu. Wówczas nie ujawniono jednak, jak poważny jest stan jego zdrowia. Wypadek okazał się śmiertelny - muzyk zmarł 16 października w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 74 lata.

Ace Frehley w KISS Źródło: SGranitz/WireImage/Getty Images

Oświadczenia rodziny i zespołu

"Jesteśmy całkowicie załamani i mamy złamane serca" - napisała w oświadczeniu rodzina Ace'a Frehleya. "W jego ostatnich chwilach mieliśmy szczęście móc otoczyć go kochającymi, troskliwymi, spokojnymi słowami, myślami, modlitwami i intencjami, gdy opuszczał ten świat. Pielęgnujemy wszystkie najwspanialsze wspomnienia o nim, jego śmiechu i świętujemy jego siłę i dobroć, którą obdarzał innych" - czytamy. "Pamięć o Ace'ie będzie żyć wiecznie!" - podsumowali bliscy.

Współzałożyciele zespołu Kiss, Paul Stanley i Gene Simmons, napisali, że są "załamani" jego odejściem. "Był niezastąpionym i niezbędnym żołnierzem rocka w jednych z najważniejszych, fundamentalnych rozdziałów dla zespołu i jego historii. Jest i zawsze będzie częścią dziedzictwa Kiss. Nasze myśli są z (jego żoną - red.) Jeanette, (jego córką - red.) Monique i wszystkimi, którzy go kochali, w tym z naszymi fanami na całym świecie" - czytamy w oświadczeniu.

Kim był Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, bo tak naprawdę nazywał się Ace Frehley, urodził się w Nowym Jorku 27 kwietnia 1951 roku. Jako nastolatek grał na gitarze, a swoje powołanie odnalazł po obejrzeniu koncertów The Who i Cream.

Zespół Kiss pojawił się na cenie w latach 70. Ich hardrockowy i glamrockowy styl szybko zyskał fanów. Uznaje się go za jednego z prekursorów heavy metalu. Znakiem charakterystycznym członków grupy były pomalowane na czarno-biało twarze i czarno-srebrne kostiumy.

Frehley miał na twarzy wymalowane gwiazdy, a jednym z jego pseudonimów był "Spaceman". Pozostał w zespole Kiss przez cały okres jego świetności w latach 70., a w latach 90. wziął udział w reaktywacji zespołu. Jako artysta solowy nagrał przebój "New York Groove" z 1978 roku.

