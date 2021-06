Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" z nagrodą im. Weroniki Migoń

Żywia Kosińska-Wdowiak została laureatką nagrody imienia Weroniki Migoń dla najlepszego reżysera obsady aktorskiej za rok 2020. Zwyciężczyni została wyróżniona za casting do filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", wyprodukowanego przez TVN Grupa Discovery. Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek w warszawskim kinie Iluzjon.

Nagroda została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację imienia Weroniki Migoń, wybitnej reżyserki obsady, która przedwcześnie zmarła w 2015 roku. Kapituła, w której skład wchodzą obecnie Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Paulina Krajnik, Aleksandra Popławska, Michał Czarnecki oraz Andrzej Besztak co roku nagradza najlepszego reżysera obsady aktorskiej w filmie polskim minionego sezonu.

W tym roku nominowano: Ewę Brodzką i Mike’a Footta za obsadę do filmu "Jak najdalej stąd", Miłosza Karbownika i Dawida Bodzaka za obsadę do filmu "Sweat" Magnusa von Horna, Żywię Kosińską-Wdowiak za obsadę do filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka oraz Macieja Bochniaka i Dianę Cebulę za "Magnezję" Macieja Bochniaka.