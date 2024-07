Pożar w wieżowcu. Dramatyczna akcja strażaków na nagraniu

Sześć osób, w tym troje dzieci, trafiło do szpitala po pożarze, który w środę wieczorem wybuchł w bloku przy ul. Słowackiego w Toruniu. Akcję strażaków utrudniał gęsty dym, chwilami musieli działać po omacku. Opublikowano film z kamery strażaka, biorącego udział w akcji.

Na filmie widać płomienie i mnóstwo dymu, co unaocznia jak dramatyczna była akcja ratowników. W pewnym momencie strażak działał po omacku - nie widział niczego poza ogniem i dymem.

- To nagranie strażaka, który jest w pierwszej rocie. To osoba mająca pierwsze zderzenie z tą sytuacją, która nie wie, co zastanie dalej, czego ma się spodziewać. Jak widzimy, ogień wychodził z mieszkania bezpośrednio na klatkę schodową - mówił nam bryg. Piotr Lęgosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.