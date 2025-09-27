Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Na nowym przystanku od dwóch lat nie zatrzymują się pociągi. Miasto nie zapewniło przejścia dla pieszych

|
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Toruń. Urzędniczy absurd wokół wybudowanego przystanku kolejowego
Źródło: TVN24
Na nowo wybudowanym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od dwóch lat nie zatrzymują się pociągi. Przewoźnik argumentuje to kwestiami bezpieczeństwa. Przystanek znajduje się przy ruchliwej drodze krajowej numer 91, gdzie w pobliżu nie ma przejścia dla pieszych. Miasto miało je wybudować, ale dało sobie na to czas do 2029 roku. Pracuje natomiast nad prowizorycznym, tymczasowym rozwiązaniem.
Kluczowe fakty:
  • Od września 2023 roku pociągi nie zatrzymują się na nowoczesnym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka. Powodem jest brak wyznaczonego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku.
  • Przystanek jest usytuowany na wysokości ruchliwej drogi krajowej numer 91 w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego i firm. Przebiega tędy linia kolejowa Toruń - Grudziądz.
  • Miasto nie tylko nie skoordynowało budowy przejścia dla pieszych z inwestycją kolejarzy, ale też od dwóch lat nie przygotowało żadnego tymczasowego rozwiązania.
  • Nieczynny jest też tunel dla pieszych pod torami. Tu z kolei zabrakło koordynacji działań z... leśnikami.

Przystanek kolejowy Toruń Katarzynka został uruchomiony na początku września 2023 roku na peryferiach Torunia w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego i znajdujących się tam firm. Przebiega tędy linia kolejowa nr 207 Toruń-Chełmża, a tuż obok jest ruchliwa droga krajowa numer 91.

Przystanek kolejowy widmo. Pociągi nie będą się tutaj zatrzymywać. Brakuje jednej ważnej rzeczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przystanek kolejowy widmo. Pociągi nie będą się tutaj zatrzymywać. Brakuje jednej ważnej rzeczy

Pociągi jednak od dwóch lat nie zatrzymują się w tym miejscu. Powód? Brak wyznaczonego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku. Taką decyzję w trosce o bezpieczeństwo pasażerów podjął przewoźnik czyli spółka Arriva w porozumieniu z władzami samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Musi powstać bezpiecznie dojście do przystanku

- Wstrzymanie postojów na przystanku Toruń Katarzynka od 1 października 2023 roku było następstwem decyzji organizatora przewozów w regionie – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą Arriva jako przewoźnik w pełni popiera. Powodem tej decyzji był brak bliskiego, bezpiecznego i dozwolonego przejścia dla pieszych przez drogę krajową. Osoby korzystające z przystanku Toruń Katarzynka, chcąc przedostać się na drugą stronę drogi, narażone są na poważne ryzyko potrąceń czy wypadków z udziałem pojazdów poruszających się tą trasą - tłumaczy dla tvn24.pl Joanna Parzniewska-Marcinkowska, rzeczniczka prasowa spółki Arriva.

Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Źródło: tvn24.pl

Kluczowym warunkiem ponownego zatrzymywania się pociągów na przystanku jest wyznaczenie bliskiego, bezpiecznego i dogodnego przejścia dla pieszych. Docelowe rozwiązanie problemu, jakim jest budowa przejścia podziemnego pod drogą krajową numer 91, jest planowane do 2030 roku.

Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Źródło: tvn24.pl

- Wiemy, że w ramach prowadzonych obecnie prac na drodze krajowej możliwe jest wprowadzenie rozwiązania tymczasowego czyli dojścia z przystanku Toruń Katarzynka do przejścia dla pieszych przy nowo wybudowanym rondzie. Nadal będzie to droga wydłużona jednak krótsza niż obecnie dostępna. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie tam taka ścieżka - dodaje Joanna Parzniewska-Marcinowska.

Jak podkreśla rzeczniczka prasowa Arrivy, po jej wykonaniu konieczna będzie ocena bezpieczeństwa tego rozwiązania. - Jeśli zostanie ono uznane za bezpieczne i organizator przewozów podejmie stosowną decyzję, pociągi Arriva będą mogły ponownie zatrzymywać się na przystanku Toruń Katarzynka - zaznacza Parzniewska-Marcinkowska.

Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Źródło: tvn24.pl

Będzie bezpieczniej

Rzecznik prasowy prezydenta Torunia zapewnia, że miasto "podejmuje działania związane ze stworzeniem tymczasowego dostępu do peronu stacji".

- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotował program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie dojścia od strony firmy "Neuca" do peronu stacji kolejowej "Katarzynka" przez drogę krajową numer 91. Zakres będzie obejmował wybudowanie chodnika oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na rok 2026. Jest to rozwiązanie tymczasowe do czasu dociągnięcia drogi krajowej numer 91 do granicy administracyjnej miasta. To brakujący odcinek 650 metrów - wyjaśnia Marcin Centkowski.

Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Źródło: tvn24.pl

W ramach porozumienia z PKP PLK miasto zobowiązało się do budowy dojścia do peronu przystanku Toruń Katarzynka w ciągu 5 lat (do 2029 roku) od zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu. Docelowo ma to być przejście bezkolizyjne, tunel lub kładka.

Tuż obok przebiega droga krajowa numer 91
Tuż obok przebiega droga krajowa numer 91
Źródło: tvn24.pl

Pod torami w rejonie przystanku został wybudowany jeszcze tunel podziemny, który jest jednak nieczynny. Główną przeszkodą, która uniemożliwia obecnie jego udostępnienie jest kwestia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tunel, który jest nieczynny
Tunel, który jest nieczynny
Źródło: tvn24.pl

- Jesteśmy w kontakcie z nadleśnictwem i dopiero po dokonaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie możliwe wylesienie i odpowiednie poprowadzenie ścieżki zgodnie z jej przeznaczeniem. Należy pamiętać, że w ramach wybudowania przejścia podziemnego działania były realizowane w pasie kolejowym, natomiast potencjalna ścieżka znajduje się w obszarze należącym do nadleśnictwa - podsumowuje Marcin Centkowski. 

Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Źródło: tvn24.pl
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

TAGI:
ToruńKolejKujawsko-Pomorskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
