Kujawsko-Pomorskie Jechał hulajnogą, był pijany Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Toruniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek (28 kwietnia) w nocy toruńscy policjanci patrolowali tereny przy Wiśle. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił mężczyzna na hulajnodze elektrycznej. Zachodziło prawdopodobieństwo, że mógł być pijany.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 33-latka. Okazało się, że miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu.

- Mundurowi zakończyli jego wieczorną przejażdżkę, nakładając na mężczyznę mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych - przekazał młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Kierujący hulajnogą został ukarany wysokim mandatem Źródło: KMP w Toruniu

Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę na drodze do osób poruszających się na hulajnogach.

- Hulajnoga elektryczna to pojazd, którym zgodnie z prawem nie możemy się poruszać pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie - dodał młodszy aspirant Dobrzeniecki.

OGLĄDAJ: TVN24