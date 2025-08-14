Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne

Do wypadku doszło krótko po godzinie 11 na drodze krajowej numer 10 w Solcu Kujawskim w powiecie bydgoskim.
W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły dwie osoby - kierujący i pasażerka z samochodu osobowego.
"Tym razem zdarzenie miało miejsce na 282 km 'Krajowej 10'. Zderzył się tam czołowo samochód osobowy z ciężarowym, w wyniku czego na miejscu śmierć poniósł kierowca samochodu osobowego. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR. Poważnie ranna została również pasażerka mercedesa. Na tę chwilę ruch jest zablokowany w obu kierunkach" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna z Solca Kujawskiego.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Droga obecnie jest zablokowana.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Solec Kujawski