Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne

Solec Kujawski. Tragiczny wypadek na DK10

Do wypadku doszło krótko po godzinie 11 na drodze krajowej numer 10 w Solcu Kujawskim w powiecie bydgoskim.

godz. 11:05 Solec Kujawski, powiat bydgoski DK10 282,3 km. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym, jedna ofiara śmiertelna, jedna poszkodowana. DK zablokowana Na miejscu 3 zastępy straży. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) August 14, 2025 Rozwiń

W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły dwie osoby - kierujący i pasażerka z samochodu osobowego.

Inf. uzupełniająca do zdarzenia z Solca Kuj. Druga ofiara śmiertelna, DK10 nadal zablokowana. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) August 14, 2025 Rozwiń

"Tym razem zdarzenie miało miejsce na 282 km 'Krajowej 10'. Zderzył się tam czołowo samochód osobowy z ciężarowym, w wyniku czego na miejscu śmierć poniósł kierowca samochodu osobowego. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR. Poważnie ranna została również pasażerka mercedesa. Na tę chwilę ruch jest zablokowany w obu kierunkach" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna z Solca Kujawskiego.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Droga obecnie jest zablokowana.