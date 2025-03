Porzucił kradzione auto i uciekł pieszo, trop się kończy na brzegu jeziora 

czytaj dalej

Sejm przyjął uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono między innymi, że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący programu Tarcza Wschód. Przeciwko uchwale zagłosował cały klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Konfederacji. - Co się z wami stało? (...) Polacy na was głosowali, bo mieliście dobre wyczucie zagrożeń ze Wschodu. Utraciliście to zupełnie - mówił do posłów PiS minister obrony. - Dzisiejsze głosowanie okrywa was hańbą i wstydem - dodał.