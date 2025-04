Wypadek na hulajnodze. Nie żyje 17-latka, 15-latek jest w szpitalu. Śledztwo

Przydwórz. Wypadek na hulajnodze, nie żyje 17-latka Źródło: KPP w Wąbrzeźnie

Nie żyje siedemnastolatka poszkodowana w wypadku hulajnogi, do którego doszło w ubiegły czwartek w Przydworzu (województwo kujawsko-pomorskie). Dziewczyna zmarła w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń. Podróżujący z nią piętnastolatek jest w szpitalu. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego.

Do wypadku doszło w czwartek (17 kwietnia) około godziny 13.20 w Przydworzu w powiecie wąbrzeskim.

- Hulajnogą poruszał się 15-letni chłopak wraz z 17-letnią koleżanką. Na łuku drogi stracili panowanie nad hulajnogą i upadli na jezdnię. Nieprzytomna 17-latka przewieziona została do szpitala w Grudziądzu, skąd śmigłowiec LPR przetransportował ją do szpitala w Bydgoszczy - przekazał aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

Jej stan lekarze oceniali jako ciężki. Życia nastolatki niestety nie udało się uratować.

- Dziewczyna niestety zmarła. Chłopiec jest nadal hospitalizowany - dodał aspirant Świerczyński.

Śledztwo w kierunku spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego

Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie bada sprawę wypadku.

- Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Zabezpieczyliśmy pojazd, którym poruszali się młodzi ludzie. 17-latka zmarła wczoraj w szpitalu. Nic w tym momencie nie wskazuje na to, aby do wypadku miał się przyczynić jakikolwiek inny pojazd czy uczestnik ruchu drogowego - powiedział prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie Janusz Biewald.

Kluczowe w sprawie mogą okazać się zeznania 15-latka, który leży w szpitalu i nie można go przesłuchać.

- Jeżeli tylko 15-latek opuści szpital, a mamy informacje, że jego pobyt w szpitalu dobiega końca, zostanie on przesłuchany. Konieczne w tej sprawie jest ustalenie, kto prowadził hulajnogę elektryczną. Do tego będziemy wnioskowali o opinię biegłego w zakresie prędkości, z jaką poruszali się tym pojazdem ci młodzi ludzie - dodał szef wąbrzeskiej prokuratury.

Zasady korzystania z hulajnogi

W myśl przepisów, w Polsce hulajnoga elektryczna jest urządzeniem transportu osobistego dla jednej osoby. Poruszać można się nią z maksymalną prędkością 20 km/h. Trzeba mieć również ukończone co najmniej dziesięć lat, posiadać kartę rowerową, by poruszać się hulajnogą lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

- Podczas kierowania hulajnogą elektryczną nie ma obowiązku korzystania z kasku ochronnego, jednak jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa, tym bardziej kiedy mamy do czynienia ze sprzętem wyczynowym osiągającym prędkości znacznie przekraczające dopuszczalne prawem - podkreślił aspirant Krzysztof Świerczyński.

