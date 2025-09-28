Uderzyli autem w drzewo, ranni trzej Brazylijczycy

Płowce. Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Radziejowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 6.45 na drodze krajowej numer 62 w Płowcach w powiecie radziejowskim.

- Oplem kierował 22-latek, który przewoził dwóch pasażerów. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy policji w Radziejowie.

23-letni pasażer pojazdu z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierowca był trzeźwy.

Jak powiedział w rozmowie z tvn24.pl starszy kapitan Krzysztof Kozłowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, autem podróżowało trzech Brazylijczyków. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia i udzieleniu pomocy poszkodowanym.

