Uderzyli autem w drzewo, ranni trzej Brazylijczycy

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 6.45 na drodze krajowej numer 62 w Płowcach w powiecie radziejowskim.
- Oplem kierował 22-latek, który przewoził dwóch pasażerów. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy policji w Radziejowie.
23-letni pasażer pojazdu z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierowca był trzeźwy.
Jak powiedział w rozmowie z tvn24.pl starszy kapitan Krzysztof Kozłowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, autem podróżowało trzech Brazylijczyków. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia i udzieleniu pomocy poszkodowanym.
