Kujawsko-Pomorskie

Znany piosenkarz prowadził pod wpływem alkoholu. Jest akt oskarżenia

Piosenkarz usłyszał zarzuty
Prokuratura o zarzutach dla Ryszarda Rynkowskiego
Źródło: TVN24
Prokuratura Rejonowa w Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu. Piosenkarz w czerwcu prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

W połowie czerwca Ryszard Rynkowski (adwokat artysty przekazał nam zgodę na podawanie nazwiska piosenkarza, ale zgody na publikację wizerunku nie wyraził) spowodował kolizję z innym pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Żmijewko w powiecie brodnickim

Artysta po kolizji został zatrzymany w swoim domu. Przeprowadzone wówczas badania wykazały, że miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, a następnego dnia, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Następnie został zwolniony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Znany piosenkarz spowodował kolizję. Biegli potwierdzili: był nietrzeźwy

Znany piosenkarz spowodował kolizję. Biegli potwierdzili: był nietrzeźwy

Polska
Ryszard Rynkowski przesłuchany przez prokuratora. "Przyznał się do winy"

Ryszard Rynkowski przesłuchany przez prokuratora. "Przyznał się do winy"

Pod koniec września prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Brodnicy akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierował do Sądu Rejonowego w Brodnicy akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi R., oskarżonemu o to, że w dniu 14 czerwca 2025 roku w miejscowości Żmijewko kierował samochodem osobowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości - poinformował prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Piosenkarz usłyszał zarzuty
Piosenkarz usłyszał zarzuty
Źródło: Krzysztof Świderski/PAP

Rynkowskiemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jak podał prokurator Rafał Ruta, w przypadku takiego przestępstwa obowiązkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do 15 lat, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 zł do 60 tysięcy zł.

pc

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Świderski/PAP

