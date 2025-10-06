Znany piosenkarz prowadził pod wpływem alkoholu. Jest akt oskarżenia

Prokuratura o zarzutach dla Ryszarda Rynkowskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W połowie czerwca Ryszard Rynkowski (adwokat artysty przekazał nam zgodę na podawanie nazwiska piosenkarza, ale zgody na publikację wizerunku nie wyraził) spowodował kolizję z innym pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Żmijewko w powiecie brodnickim

Artysta po kolizji został zatrzymany w swoim domu. Przeprowadzone wówczas badania wykazały, że miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, a następnego dnia, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Następnie został zwolniony.

Pod koniec września prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Brodnicy akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierował do Sądu Rejonowego w Brodnicy akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi R., oskarżonemu o to, że w dniu 14 czerwca 2025 roku w miejscowości Żmijewko kierował samochodem osobowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości - poinformował prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Piosenkarz usłyszał zarzuty Źródło: Krzysztof Świderski/PAP

Rynkowskiemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jak podał prokurator Rafał Ruta, w przypadku takiego przestępstwa obowiązkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do 15 lat, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 zł do 60 tysięcy zł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD