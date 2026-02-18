Pożar w szpitalu i ewakuacja 39 osób

Pożar w szpitalu w Inowrocławiu Źródło: st. kpt. Mariusz Kopliński, bryg. Ireneusz Taraszka/ KP PSP Inowrocław

Zgłoszenie o pożarze służby dostały o godzinie 6.50 w środę. Ogień pojawił się w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym na oddziale laryngologii i nie rozprzestrzenił się na inne sale.

Na oddziale laryngologii przebywali również pacjenci z oddziału wewnętrznego, ponieważ tam odbywa się remont. Jeszcze przed przybyciem strażaków ewakuowało się 26 pacjentów i 13 osób z personelu - zeszli piętro niżej, w bezpieczne miejsce.

11 zastępów straży pożarnej

W akcji brało udział 11 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej – w sumie 31 strażaków. Sytuacja jest już opanowana i pożar ugaszony.

Na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze policjantów.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska