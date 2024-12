Uczniowie szkoły zawodowej w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) wrzucili do sieci dwa filmiki, na których pokazują ciasta w formie swastyk, wykonują nazistowskie gesty i odpalają petardy. Jak tłumaczy dyrektorka placówki, do zdarzenia doszło po wigilii klasowej, podczas chwilowej nieobecności nauczyciela.

Oświadczenie w tej sprawie przesłała nam na Kontakt24 Halina Peta, dyrektorka Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu. W rozmowie z portalem tvn24.pl podkreśliła, że do zdarzenia doszło po wigilii klasowej, pod chwilą nieobecność nauczyciela, który wyszedł do toalety. Jak mówi, nie było go w klasie przez około 5 minut.