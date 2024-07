Wszedł do urzędu i oblał farbą sekretariat prezydenta

Do urzędu miasta w Grudziądzu wszedł mężczyzna, który oblał farbą sekretariat prezydenta Macieja Glamowskiego. 41-latek został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, jakie kierowały nim motywy. To ustala policja.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9 w budynku urzędu miasta w Grudziądzu. - Do urzędu miasta przyszedł 41-letni mieszkaniec. Nie wiemy, czym się kierował i jak to tak naprawdę wyglądało. Wiemy, że doszło do zabrudzenia farbą drzwi oraz ściany w okolicy sekretariatu prezydenta - potwierdził aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.