Pieszy czeka na pasach, oni jadą dalej. Nagranie

Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy Źródło: KWP w Bydgoszczy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Mężczyzna wszedł na przejście dla pieszych. Wcześniej zszedł z hulajnogi elektrycznej, następnie podziękował kierującemu, który zatrzymał się przed przejściem, by go przepuścić. Na sąsiednim pasie nie było już jednak tak bezpiecznie.

- Kierowca opla, mitsubishi i volkswagena wjechali na pasy, jeden po drugim, na którym cierpliwie oczekiwał mężczyzna, by bezpiecznie kontynuować przejście. Żaden z tych pojazdów nie ustąpił mu pierwszeństwa - komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych - kierowcy nie ustąpili pieszemu Źródło: KWP w Bydgoszczy

Do bydgoskich policjantów trafiło nagranie z tego zdarzenia. Mundurowym udało się ustalić tożsamość dwóch kierujących, na razie ukarano jednego z nich.

- 69-letnia kierująca volkswagenem za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Czynności policyjne trwają - dodał policjant.

Policjanci nadal szukają trzeciego kierowcy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD