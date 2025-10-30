Leżał na torach tramwajowych, zginął na miejscu

W środę (29 października) około godziny 21.38 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu osoby leżącej na torowisku przy ulicy Andersa w Bydgoszczy. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy.
- Do zdarzenia doszło w rejonie przystanku tramwajowego "Łoskoń", gdzie, z nieznanych przyczyn, mężczyzna leżał na torowisku. W wyniku uderzenia znalazł się pod wagonem tramwaju. Niestety, poniósł śmierć na miejscu - podał nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Motorniczy był trzeźwy.
Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamery monitoringu. Ma to pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku.
Czynności wyjaśniające są prowadzone pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Bydgoszczy