Leżał na torach tramwajowych, zginął na miejscu

Bydgoszcz. Mężczyzna zginął pod kołami tramwaju Źródło: KMP w Bydgoszczy

W środę (29 października) około godziny 21.38 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu osoby leżącej na torowisku przy ulicy Andersa w Bydgoszczy. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy.

- Do zdarzenia doszło w rejonie przystanku tramwajowego "Łoskoń", gdzie, z nieznanych przyczyn, mężczyzna leżał na torowisku. W wyniku uderzenia znalazł się pod wagonem tramwaju. Niestety, poniósł śmierć na miejscu - podał nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Motorniczy był trzeźwy.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamery monitoringu. Ma to pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku.

Czynności wyjaśniające są prowadzone pod nadzorem prokuratury.

