Celowo wjechał w budynek komisariatu policji

- Pijany kierowca wjechał po godzinie 14 w przedsionek komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to celowo. Kilkukrotnie próbował sforsować szklane drzwi prowadzące do recepcji. To 45-letni obywatel Gruzji. Policjanci wyjaśniają okoliczności - powiedziała kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji z Bydgoszczy.