"Stanowi ona pozytywną odpowiedź na ideologiczną koncepcję karty LGBT, która została przed kilkoma miesiącami podpisana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i zgodnie z którą do warszawskich szkół we wrześniu wejdą edukatorzy prowadzący szkodliwe dla dzieci zajęcia permisywnej edukacji seksualnej" - tak inicjatywę tłumaczył jeden z autorów Samorządowej Karty Praw Rodzin, Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Jego komentarz zamieszczono w informatorze wydanym przez gminę Zakopane, rządzonej wówczas przez Prawo i Sprawiedliwość .

"Karta Praw Rodzin" Ordo Iuris do kosza

O co chodzi? Według starostwa z powodu uchwały nie przyznano dofinansowania Tatrzańskiej Agencji Ochrony Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Środki – łącznie ponad 132 mln euro (do podziału) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykorzystywane są m.in. przez samorządy i organizacje pozarządowe na branżę turystyczną i kulturalną, ochronę przyrody czy polepszenie dostępności komunikacyjnej pogranicza.

To jednak nie wszystko. Teraz, jak przekonuje starostwo, zagrożone miały być kolejne środki. To sześć milionów złotych na projekt "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego". Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały znoszącej dokument Ordo Iuris, urzędnicy marszałka województwa, którzy zajmują się funduszami europejskimi, wskazują, że karta praw rodzin może stanowić problem przy przyznaniu dotacji.

Z jednej strony Jan Paweł II, z drugiej "grube miliony na stole"

Rada powiatu tatrzańskiego uchyliła Samorządową Kartę Praw Rodzin - 10 radnych zagłosowało za, 8 przeciw, a jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stało się to jednak dopiero po burzliwej dyskusji. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli oburzeni planami nowych władz. Niektórzy porównywali sytuację do komunistycznej cenzury z czasów PRL. Inni uznawali, że uchylenie karty to "kapitulacja przed kłamstwem". Pojawiły się odniesienia do "bezczeszczenia milionów osób wierzących", do którego miało dojść na inauguracji Igrzysk Europejskich.