W centrum Zakopanego przechadzał się niedźwiedź. "Nigdy nie schodziły tak nisko"

- Bardzo się zdziwiłem tym widokiem. Niedźwiedź, spacerujący 600 metrów od Krupówek, po godzinie 8 rano w weekend to zdecydowanie niecodzienna sprawa. Zdarzało się, że z wizytą do nas przychodziły jelenie, by podjeść nam jabłka: z tyłu naszego obiektu. Przy parkingu rosną bowiem jabłonie. Niedźwiedzia jeszcze nie było. Przy Paśmie Gubałowskim, na Antałówce, w rejonie skoczni narciarskiej to tak, ale nigdy aż tak nisko żadnego nie widziałem - opowiadał internauta.