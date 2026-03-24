Krzyż zostanie symbolicznie oświetlony w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Światło rozbłyśnie dokładnie 2 kwietnia o godz. 21.37. Iluminację na minutę zdalnie uruchomią pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor TPN Szymon Ziobrowski po konsultacjach z radą naukową parku - ciałem doradczym złożonym z ekspertów i osób związanych z regionem.

- Iluminacja będzie miała charakter symboliczny jako odpowiednik minuty ciszy. Zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Tatrzański Park Narodowy i pod jego bezpośrednim nadzorem - podkreśla dyrektor.

To rozwiązanie kompromisowe, które ma pogodzić pamięć o Janie Pawle II z obowiązującymi w Tatrach przepisami. Przez lata krzyż rozświetlały samowolnie osoby, które po zmroku wchodziły na Giewont z latarkami, łamiąc zakaz poruszania się po szlakach. W 2025 roku takie działania dla dwóch osób zakończyły się mandatami po 500 złotych.

Spontaniczne rozświetlanie krzyża na Giewoncie ma długą historię. Pierwszy przypadek miał miejsce w 2005 roku, w dniu pogrzebu Jana Pawła II. Kolejne zdarzały się co roku w godzinę śmierci Papieża Polaka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Podświetlili krzyż na Giewoncie, zapłacą mandaty

Tatry zajmowały szczególne miejsce w życiu Karola Wojtyły. W młodości przyszły papież wielokrotnie wędrował po górskich szlakach. Podczas wizyty w Polsce w 1983 roku spotkał się z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej. Po raz ostatni był w Tatrach 6 czerwca 1997 roku, gdy wjechał na Kasprowy Wierch i pozostawił w księdze pamiątkowej słowa: "Benedicite montes Dominum = Góry błogosławcie Pana".

Opracował Rafał Molenda