Kraków

Krzyż na Giewoncie zostanie rozświetlony. Tym razem legalnie

Krzyż na Giewoncie
Giewont
Źródło: Google Maps
Krzyż na szczycie Giewontu rozbłyśnie. Iluminację będzie można oglądać przez minutę. Błysk światła nad Tatrami pojawi się w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Tatrzański Park Narodowy ujawnia szczegóły wydarzenia.

Krzyż zostanie symbolicznie oświetlony w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Światło rozbłyśnie dokładnie 2 kwietnia o godz. 21.37. Iluminację na minutę zdalnie uruchomią pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor TPN Szymon Ziobrowski po konsultacjach z radą naukową parku - ciałem doradczym złożonym z ekspertów i osób związanych z regionem.

- Iluminacja będzie miała charakter symboliczny jako odpowiednik minuty ciszy. Zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Tatrzański Park Narodowy i pod jego bezpośrednim nadzorem - podkreśla dyrektor.

To rozwiązanie kompromisowe, które ma pogodzić pamięć o Janie Pawle II z obowiązującymi w Tatrach przepisami. Przez lata krzyż rozświetlały samowolnie osoby, które po zmroku wchodziły na Giewont z latarkami, łamiąc zakaz poruszania się po szlakach. W 2025 roku takie działania dla dwóch osób zakończyły się mandatami po 500 złotych.

Spontaniczne rozświetlanie krzyża na Giewoncie ma długą historię. Pierwszy przypadek miał miejsce w 2005 roku, w dniu pogrzebu Jana Pawła II. Kolejne zdarzały się co roku w godzinę śmierci Papieża Polaka.

Podświetlili krzyż na Giewoncie, zapłacą mandaty

Tatry zajmowały szczególne miejsce w życiu Karola Wojtyły. W młodości przyszły papież wielokrotnie wędrował po górskich szlakach. Podczas wizyty w Polsce w 1983 roku spotkał się z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej. Po raz ostatni był w Tatrach 6 czerwca 1997 roku, gdy wjechał na Kasprowy Wierch i pozostawił w księdze pamiątkowej słowa: "Benedicite montes Dominum = Góry błogosławcie Pana".

Opracował Rafał Molenda

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Momot/PAP

KrzyżTatryJan Paweł II
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica