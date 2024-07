Został skazany na dożywocie za potrójne zabójstwo, teraz chcą jego uniewinnienia

Skazany za egzekucję

Jak poinformowała rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Górszczyk, obrońcy zaskarżyli wyrok w całości, czyli zarówno co do winy, jak i wymiaru kary. Obrona wniosła o uniewinnienie oskarżonego, ewentualnie o wymierzenie kary w dolnym zakresie zagrożenia ustawowego, a także nieorzekanie nawiązki dla oskarżycielki posiłkowej. Teraz sprawa zostanie przekazana do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Sąd pierwszej instancji w ustnym uzasadnieniu wyroku określił zbrodnię w Jurczycach "egzekucją". - Trzy żyjące osoby są sprowadzane do jednego miejsca, do małej powierzchniowo łazienki, i po kolei, bez żadnego zatrzymania się, zostają zastrzelone – mówiła sędzia Aleksandra Sołtysińska.

Zwróciła przy tym uwagę, że nie można ustalić dokładnej przyczyny konfliktu, który doprowadził do tragicznego finału, ponieważ Wojciech R. – jedyna żyjąca osoba, która była na miejscu – nie ujawnia tego. Jako prawdopodobne wersje wskazała spór na tle biznesowym, dotyczący planów utworzenia agencji towarzyskiej. Drugą możliwą wersją zdaniem sądu było użycie przemocy przez Krzysztofa P. wobec uczestniczki spotkania Barbary K. Sędzia zaznaczała jednocześnie, że oskarżony nie próbował uciec i "do samego końca współpracował z Krzysztofem P.".

Zabójstwo w Jurczycach

Sprawa potrójnego morderstwa w Jurczycach przez lata pozostawała niewyjaśniona. Po przesłuchaniu blisko 100 świadków i zabezpieczeniu ok. 200 śladów umorzono ją w 2002 roku. Przełom nastąpił w 2007 r., kiedy policjanci dotarli do nowych dowodów, jednak i one nie były wystarczające do postawienia zarzutów.