Wyrok za szpiegostwo na rzecz Rosji

Dwaj Rosjanie zostali uznani za winnych szpiegostwa i prowadzenia naboru do Grupy Wagnera. Mężczyźni rozklejali w Krakowie i Warszawie naklejki werbunkowe. Zostali skazani na pięć i pół roku więzienia.

Prokuratura domagała się po 8 lat więzienia, zarzucając oskarżonym prowadzenie rekrutacji do wojskowej służby najemnej zakazanej przez prawo międzynarodowe oraz działalność szpiegowską na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie tzw. wojny hybrydowej. Oskarżeni - Andriej G. i Aleksiej T. - nie przyznali się do takich zarzutów, nie przecząc, że stali za samym rozprowadzeniem naklejek. Ich obrońcy wnosili przed sądem o uniewinnienie, podnosząc m.in. brak świadomego udziału w akcji werbującej do Grupy Wagnera oraz brak dowodów na działalność szpiegowską.