Mowy końcowe w procesie ws. wypadku Beaty Szydło. "Słowa prokuratora były mocno nie na miejscu"

Sąd w Oświęcimiu wysłuchał jawnej części mów końcowych w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło, której limuzyna w 2017 roku zderzyła się z fiatem seicento. Prokurator dopytywał kierowcę auta, czy ten przeprosił za spowodowanie wypadku. - Było to po prostu bezczelne z jego strony - komentuje Sebastian Kościelnik.

Prokurator pytał, czy kierowca seicento przeprosił Szydło

Podczas mowy końcowej prokurator zwrócił się też do Kościelnika z pytaniem, czy podziękował kierowcy rządowej limuzyny, że ten, uderzając w jego auto, starał się manewrować, aby nie wyrządzić żadnych szkód i uratował mu życie, a Beatę Szydło i jej kierowcę przeprosił za to, że doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu. Kościelnik nie krył oburzenia tymi słowami. - Słowa prokuratora były mocno nie na miejscu (...) Było to po prostu bezczelne z jego strony - stwierdził kierowca fiata seicento.