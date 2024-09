Włamanie na elektroniczne konta lekarzy. Zarzuty dla informatyka

Doszło do włamania na konta lekarzy elektronicznej platformy ZUS. Narażone zostały dane ponad 86 tys. pacjentów. Zatrzymano informatyka z województwa łódzkiego.

- Zaczęliśmy badać tę sprawę i okazało się, że takich przypadków jest dużo więcej. Obecnie sprawdzamy, czy podejrzany wykorzystał dane pacjentów, a jeśli tak, to w jaki sposób - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prok. Mieczysław Sienicki. Pokrzywdzonymi w tej sprawie są lekarze, pacjenci i ZUS .

Sąd odmówił aresztowania

Informatykowi grozi do 5 lat więzienia. Tarnowska prokuratura starała się o tymczasowy areszt dla mężczyzny, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Do przestępstwa miało dochodzić od stycznia ub.r. roku do kwietnia br. Śledztwo przeciwko Kamilowi B. prowadzi tarnowska prokuratura okręgowa przy udziale Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Zarząd w Katowicach. 36-latek został zatrzymany w środę i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.