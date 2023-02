Wsiadł za kółko po alkoholu, śmiertelnie potrącił motocyklistę. Zapadł wyrok

Sześć lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, to wyrok dla sprawcy śmiertelnego wypadku, do którego doszło w miejscowości Wietlin Trzeci (woj. podkarpackie). Jadący osobówką 21-latek śmiertelnie potrącił tam motocyklistę. Jak ustaliła policja, miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 5 września 2021 roku w Wietlinie Trzecim w powiecie jarosławskim. Jak informowała wówczas aspirant sztabowa Anna Długosz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, "kierujący oplem 21-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego w wyniku niezachowania należytej ostrożności i bezpiecznej odległości od poprzedzającego go motocykla marki Honda najechał na jego tył, spychając go do przydrożnego rowu".