Wstrzymane negocjacje i zagrożone środki. Dziś mija czas dla samorządów na wyjaśnienie sprawy uchwał anty-LGBT

Marszałkowie pięciu województw - małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, łódzkiego i podkarpackiego - dostali w lipcu od Komisji Europejskiej dwa miesiące na wysłanie wyjaśnień i "wdrożenie działań naprawczych" w związku z przyjęciem uchwał anty-LGBT lub podpisaniem Samorządowej Karty Praw Rodzin, przygotowanej przez Ordo Iuris. Termin mija we wtorek. Żaden z sejmików nie wycofał się jak dotąd z decyzji, które Bruksela nazywa "dyskryminującymi". Część samorządowców alarmuje, że pod znakiem zapytania stoją miliardy euro.

Komisja Europejska wysłała do samorządów kilku województw listy, w których zaznacza, że negocjacje w sprawie wypłaty unijnych środków zostają wstrzymane, dopóki nie zostaną uchylone uchwały, które - zdaniem unijnych urzędników - stoją w sprzeczności z "zasadą niedyskryminacji".

Pisma trafiły do samorządowców 14 lipca. "Działania waszych władz regionalnych, które przyjęły deklaracje, uchwały czy rezolucje nazywające społeczność LGBTIQ 'ideologią’ i uznały swoje terytoria za nieprzyjazne dla osób LGBTIQ, kwestionują ich zdolność do zapewnienia zgodności z zasadą niedyskryminacji. A ta jest warunkiem wdrożenia europejskich funduszy wspierających rozwój gospodarczy" - to fragment listu Komisji, który upublicznili aktywiści z internetowego Atlasu Nienawiści.

Kto dostał list z Brukseli

Pisma takie otrzymali marszałkowie pięciu województw: małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego (podpisały deklarację "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych") oraz łódzkiego i podkarpackiego (podpisały Samorządową Kartę Praw Rodzin przygotowaną przez konserwatywny instytut Ordo Iuris).

Komisja Europejska już w lipcu zamroziła negocjacje w sprawie środków, które miały być przyznane w ramach programu REACT-EU. Jest on częścią większego, unijnego programu NexTGenerationEU, mającego pomóc wspólnocie europejskiej w dźwignięciu się po pandemii COVID-19. W ramach REACT-EU do podziału jest 47,5 miliarda euro.

Według obliczeń "Gazety Wyborczej" najwięcej może stracić Małopolska (przeszło 33,5 milionów euro), województwo łódzkie (ponad 26 milionów euro), lubelskie (niemal 26 milionów euro) i podkarpackie (24,6 miliona euro). Listę zamyka województwo świętokrzyskie z zamrożoną kwotą niemal 16 milionów euro.

Ostatni dzień

Termin dany samorządom na złożenie wyjaśnień i "wdrożenie działań naprawczych" mija we wtorek, 14 września. Do teraz żaden z pięciu samorządów nie wycofał się z uchwał, które zostały określone jako sprzeczne z zasadą niedyskrymiacji.

- Wszystkie uchwały są w mocy. Okazje do zmian jednak były. Na przykład w sierpniu w sejmiku małopolskim próbowano uchylić deklarację LGBT na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej. Nie udało się to, bo są oni w sejmiku mniejszością - relacjonował reporter TVN24 Marcin Kwaśny,.

Przypomniał, że kilka dni temu przewodniczący małopolskiego sejmiku Jan Duda mówił, że z uchwały przyjętej w 2019 roku należy wykreślić słowo "LGBT" i zastąpić je sformułowaniem "neomarksistowskiej ideologii płciowości kulturowej". Ta propozycja została uznana przez opozycję za niepoważną.

- W ostatni piątek marszałek małopolski przekazywał, że w regionie zostanie wprowadzony program "Małopolski konsensus": ma zostać powołana między innymi rada do spraw równego traktowania. To z tą radą Małopolska ma negocjować, w jaki sposób deklaracja ma brzmieć. Pytanie, czy radni mają na to jeszcze czas i czy Komisja Europejska nie straci cierpliwości - przekazał Marcin Kwaśny.

Miliardy zagrożone

Tomasz Urynowicz, do niedawna wicemarszałek województwa małopolskiego (został odwołany po opuszczeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości) podkreśla, że zagrożone nie są tylko środki z programu REACT-EU.

- Unia ma do dyspozycji kilka narzędzi: po pierwsze, może wstrzymać negocjacje w sprawie wypłaty środków operacyjnych na lata 2021-2027, których wysokość sięga 2 miliardów 570 milionów euro. Może też wstrzymać płatności bieżących rozliczeń. Mam do rozliczenia 61 procent poprzedniego programu operacyjnego, czyli 1,65 miliarda euro - podkreślił samorządowiec.

Tomasz Urynowicz o decyzji małopolskiego sejmiku 19.08 | Zakończyła się nadzwyczajna sesja sejmiku małopolskiego, której tematem była możliwość unieważnienia tak zwanej uchwały anty-LGBT. Radni przyjęli ją w 2019 roku, jednak teraz okazuje się, że dokument może spowodować zamrożenie środków wypłacanych przez Komisję Europejską. TVN24

To pieniądze, które - jak mówił wicemarszałek - miały być przeznaczone na budowę "nowoczesnych szpitali oraz dróg" oraz miały być użyte do wyjścia z kryzysu po pandemii.

- Pismo, które trafiło do samorządów, wpisuje się w całą historię korespondencji Unii Europejskiej z samorządami: najpierw były monity, przypomnienia, a potem została złożona formalna skarga na ręce polskiego rządu. Wiemy jasno, że Bruksela się nie ugnie - przyznał Tomasz Urynowicz.

Radni o "propagandzie LGBT" i "wsparciu dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach"

W przyjętej w kwietniu 2019 roku deklaracji napisano, że "sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny". Radni zadeklarowali w dokumencie "wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia".

Radni nie unieważnili uchwały "anty-LGBT" 19.08 | Zakończyła się się nadzwyczajna sesja sejmiku małopolskiego, której tematem była możliwość unieważnienia tak zwanej uchwały anty-LGBT. Radni przyjęli ją w 2019 roku jednak teraz okazuje się, że dokument może spowodować zamrożenie środków wypłacanych przez Komisję Europejską. TVN24

Komisja Europejska wszczęła 15 lipca postępowanie o naruszenia prawa UE przeciwko Polsce "związane z równością i ochroną praw podstawowych".

"W przypadku Polski Komisja uważa, że władze polskie nie ustosunkowały się w pełni i w odpowiedni sposób do zapytania Komisji dotyczącego charakteru i wpływu uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od ideologii LGBT, przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin" - oznajmiła wtedy KE.

Uzasadniając swoją decyzję, KE wyraziła zaniepokojenie, że uchwały te "mogą naruszać prawo UE dotyczące niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną".

Należy zatem - jak przekonuje Komisja - przeprowadzić szczegółową analizę zgodności wspomnianych uchwał z unijnym prawem.

"Aby dokończyć swoją ocenę, Komisja potrzebuje adekwatnych i wyczerpujących informacji od władz polskich. Pomimo wyraźnego wezwania, jakie Komisja wystosowała w lutym, polskie władze nie dostarczyły do tej pory wymaganych informacji, wyraźnie unikając odpowiedzi na większość próśb ze strony Komisji. Polska utrudnia zatem Komisji wykonywanie uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów i narusza zasadę lojalnej współpracy wynikającą z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek rzeczywistej współpracy z instytucjami Unii. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem współpracy" - poinformowała KE.

Procedura naruszeniowa

Pierwszy etap procedury naruszeniowej polega na przesłaniu do państwa członkowskiego wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o przekazanie dalszych informacji wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Po wszczęciu procedury pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt poinformowała w lipcu, że Komisja Europejska wystosowała pismo w sprawie uchwał o tzw. strefach wolnych od ideologii LGBT, na które Polska odpowiedziała we wskazanym terminie, czyli w kwietniu 2021 roku. "Jesteśmy także w kontakcie z KE w tej sprawie" - napisała 15 lipca Schmidt na Twitterze.

