Wojewoda "gasi pożar" w domach pomocy społecznej. Dyrektor DPS-u: nie ugasi

Fundacja im. Brata Alberta, założona przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, informowała we wrześniu o "dramatycznym spadku rządowych dotacji". "Dla zobrazowania skali problemu – jeszcze w grudniu otrzymywaliśmy 4360 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, podczas gdy obecnie kwota ta spadła do 3800 zł" - informowała organizacja.

Wojewoda: ta kwota pozwoli ugasić pożar

- Skupiliśmy się w urzędzie na tym, żeby zgasić pewien pożar, który zaczął się tlić. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta sytuacja odbiła się na pensjonariuszach DPS-ów, stąd blisko trzy miliony złotych, które udało się w ramach przesunięć wygospodarować w budżecie urzędu wojewódzkiego - powiedział wojewoda Klęczar w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że pieniądze zostały już przelane do powiatów, które prowadzą DPS-y, a te będą dalej przekazywać środki konkretnym placówkom.

Dyrektor DPS-u: nie ugasi

W placówce jest około 80 pensjonariuszy. Osoby, które trafiły do tego schroniska przed 2004 rokiem - czyli na tzw. starych zasadach - otrzymują wsparcie z państwa w wysokości 3800 złotych. W grudniu zeszłego roku ta kwota była wyższa o 560 złotych. A teraz? - Jest to (wsparcie - red.) tylko na te trzy miesiące (...). Jakby podzielić te trzy miliony na każdy miesiąc, to jest 3980 złotych (na pensjonariusza - red.), czyli dalej nam brakuje 380 złotych, żeby wyrównać do zeszłego roku - podkreślił Arkadiusz Tomasiak.