Potknęła się i spadła. Tragiczny wypadek w Tatrach

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem. Ratownicy otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 19. - Turystka spadła z Kościelca, najprawdopodobniej w wyniku potknięcia się przy schodzeniu. Zaczęła się zsuwać i spadła na zachodnią stronę Kościelca - mówi Andrzej Mikler, dyżurny TOPR. Wypadek okazał się śmiertelny.

Jak zaznacza ratownik, turystka i towarzyszący jej mężczyzna byli dobrze przygotowani do wyprawy w góry, mieli raki, czekany i kaski. - Jak widać to był nieszczęśliwy wypadek, chwila nieuwagi - podsumowuje Mikler.

TOPR: w górach jest jeszcze pełna zima

Ratownicy ostrzegają przed zimowymi warunkami, które wciąż panują w Tatrach. - W Zakopanem mamy już zieloną trawę, to już troszeczkę rozluźnia. Trzeba pamiętać o tym, że w górach jest jeszcze pełna zima. Na Hali Gąsienicowej w rejonie Kotła pod Świnicą jest półtora metra śniegu i cały czas go przybywa, bo każdy opad deszczu, który mamy w Zakopanem, u góry jest to śnieg – mówi Mikler.