W Tatrach chcą rozwiązać śmierdzący problem. Nie wszystkim się to podoba

Znak, który zaskoczył część turystów, trudno mylnie zinterpretować. Zresztą, wyjaśnienia władz Tatrzańskiego Parku Narodowego nie pozostawiają wątpliwości: chodzi o defekację.

- Przy tak dużym tym ruchu turystycznym, który mamy w Tatrach, chcemy zachęcać turystów, by załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne albo w toaletach stacjonarnych, które będą powstawać, albo w toi-toiach, albo w schroniskach, żeby nie fekalizować Tatr, bo to wszystko dostaje się do wody i spływa w dół. Chcemy tego uniknąć - tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Znak specjalnie dla przewoźników

Jako jedno z pierwszych o nietypowym znaku napisało Radio Kraków. Konsternację wzbudziła wówczas jego lokalizacja - poza szlakiem, na terenie dworca w Kuźnicach, gdzie działają publiczne toalety.

Wówczas władze parku tłumaczyły konieczność umieszczenia tam piktogramu zachowaniem lokalnych przewoźników, którzy "chcąc zaoszczędzić czas, zamiast toalety wybierają zarośla przy dworcu". Do turystów przebywających w rejonie Kuźnic TPN nie miał zastrzeżeń.

Tatry jak Mount Everest

Jednak przy obecnym natężeniu ruchu turystycznego w Tatrach (ponad pięć milionów turystów w 2024 roku) toalety umieszczone na polanach i przy schroniskach przestają wystarczać.

Dlatego władze parku chcą, by w Tatrach hasło "zostaw tylko ślady stóp, zabierz jedynie wspomnienia", oznaczające bezinwazyjne podziwianie przyrody, wkrótce weszło na nowy poziom. Turyści mają otrzymywać specjalne foliowe worki, do których będą mogli załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne.

- Te worki są wyposażone w środek, który powoduje, że to, co tam zrobimy, zmieni zupełnie swoją konsystencję. Worek jest nieprzezroczysty, można go szczelnie zamknąć i bezpiecznie przytroczyć do plecaka. Te standardy obowiązują w wielu miejscach świata i chcemy je wprowadzać również w Polsce - tłumaczy Ziobrowski.

Podobne rozwiązania funkcjonują w kilku miejscach w USA i Kanadzie, a pozostając w górskich klimatach - od zeszłego roku także na Mount Everest. A i sam TPN już wcześniej "szokował", publikując poradniki dotyczące zachowania w Tatrach i obejmujące tematy potrzeb fizjologicznych. W tym z 2022 roku (opisującego sezon zimowy) doradzano między innymi oddawanie moczu na skały, by żaden człowiek ani zwierzę nie miało kontaktu z "żółtym śniegiem", oraz umieszczenie odchodów w hermetycznie zamykanej torbie. W zaleceniach dla turystów stale widocznych na stronie parku znajduje się tylko apel o zachowanie czystości na terenie TPN. "Nie załatwiajcie potrzeb fizjologicznych w pobliżu cieków i zbiorników wodnych, nie kąpcie się w nich, nie zostawiajcie śmieci. Dbajmy wspólnie o czystość naszych górskich wód" - czytamy w komunikacie.

"Nie wierzę, że to się uda" kontra "świetny pomysł"

Zdania turystów na temat nowego rozwiązania są podzielone. - Dla mnie to nie jest rozwiązanie, nie wyobrażam sobie, żeby dziecko wysadzić w to - stwierdza jedna z odwiedzających Tatry kobiet.

- A ja bym spróbował - deklaruje odważnie towarzyszący jej mężczyzna.

Kolejna turystka ma w sobie więcej entuzjazmu. - Wszystko jest opisane, sprawy załatwiamy, woreczek znosimy na dół i tyle. Uważam, że to świetny pomysł. Idąc w tę stronę widziałam, jak ludzie załatwiali swoje potrzeby w krzaczkach. Uważam, że to jest park i nie powinni tego robić - stwierdza.

Wątpliwości budzi jednak nie tylko to, czy turyści użyją nowego gadżetu, ale też czy po wszystkim będą chcieli nosić go ze sobą. Jeden z naszych rozmówców przewiduje, że po skorzystaniu z worka nie zabiorą go ze sobą, tylko wyrzucą na terenie parku. - Musiałyby być większe kary i toalety częściej. Nie wierzę, że to się uda - mówi mężczyzna. Inny argumentuje, że lepszym rozwiązaniem byłoby więcej przenośnych toalet.

- Czemu nie spróbować, czemu nie dać temu szansy. Na pewno jest to coś ciekawego, o tyle, że nie zanieczyszcza środowiska, jest niesamowicie lekkie, na pewno w ten sposób Tatry będą czystsze. Ja jestem za tym, żeby to, co ze sobą w góry weźmiemy, żeby to z nami wróciło - przekonuje ostatni z turystów.

