Spadł z motocykla i uderzył w znak. Nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę przed godziną 15 na ulicy Jana Pawła II w Tarnowie. 26-letni motocyklista na jednokierunkowej jezdni wyprzedzał jadące samochody.
- W trakcie wyprzedzania stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w krawężnik, po czym spadł z motocykla - powiedział nam asp. Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
Wypadek motocyklisty w Tarnowie
Oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, poinformował, że motocyklista uderzył następnie w znak drogowy.
- Niestety, pomimo reanimacji krążeniowo-oddechowej, lekarz stwierdził zgon - przekazał kpt. Ciepły.
Na miejscu trwają czynności i występują utrudnienia w ruchu.
