Manifestacja poparcia dla zawieszonego dyrektora szkoły. "Całe miasto jest z niego dumne"

We wtorek przed III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie (woj. małopolskie) zebrało się kilkadziesiąt osób. To manifestacja poparcia dla zawieszonego dyrektora szkoły. Kuratorium oświaty wszczęło postępowanie dyscyplinarne po tym, jak Jan Ryba poinformował sąd rodzinny o tym, że jedna z jego uczennic może być ofiarą przemocy domowej.

- Chodziłam do tej szkoły i uważam, ze dyrektor bardzo dobrze zrobił, bo mogło dojść do czegoś o wiele gorszego. Uważam, że interwencja dyrektora była na czasie, bardzo potrzebna, powinien dostać nagrodę, a nie to, co się stało – mówiła jedna z manifestujących pod szkołą kobiet.