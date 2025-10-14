Duża awaria sieci komórkowej w polskim kurorcie

Nowy Targ (Małopolska) Źródło: Google Earth

Pierwszą informację o tym, że w Szczawnicy i okolicach we wtorkowe popołudnie nastąpiły problemy z dostępem do sieci komórkowej, otrzymaliśmy od lokalnego hotelarza. Informację tę potwierdziła nam nowotarska policja.

Nie ma zasięgu, ale 112 działa

Według ustaleń dziennikarzy TVN24, przedstawiciele wojewody małopolskiego otrzymali "informację o braku łączności komórkowej". Telefon alarmowy funkcjonuje jednak bez przeszkód, podobnie jest w kwestii dostępu do internetu i połączeń za pośrednictwem telefonów stacjonarnych.

- Nie wiadomo na tę chwilę, jaka jest przyczyna zaniku sieci komórkowej i czy problem dotyczy wszystkich sieci. Jest to sprawdzane. Informację na ten temat otrzymaliśmy z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Targu - powiedział tvn24.pl Maksymilian Kosowski z biura wojewody małopolskiego.