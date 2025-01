Małżeństwo z Suchej Beskidzkiej odpowie za znęcanie się nad psem, który przez ostatnie sześć lat trzymany był na krótkim łańcuchu w piwnicy. Nie widział nawet światła słonecznego. Zwierzę spało w odpadach i własnych odchodach. Jego oprawcom grozi do trzech lat więzienia.

Do interwencji mundurowych doszło w połowie 2024 roku, jednak dopiero teraz właściciele psa usłyszeli zarzuty. Za co? Jak poinformowała w komunikacie suska policja, pies w skandalicznych warunkach spędził sześć lat swojego życia. W tym okresie spał w śmieciach i własnych odchodach.

Akt oskarżenia przeciwko właścicielom

"Pomieszczenie nie posiadało nawet okna, przez co zwierzę nie miało nawet dostępu do dziennego światła. Jak ustalili policjanci, pies nie posiadał też aktualnych szczepień" - czytamy w komunikacie suskiej policji.

Właściciele kundelka zostali ukarani mandatem za brak szczepień, jednak na tym sprawa się nie zakończyła. Funkcjonariusze poinformowali ich, że skierują sprawę do sądu za znęcanie się nad zwierzęciem. Grozi za to do trzech lat więzienia.