Strzały przy szkole, ranny uczeń. Zarzuty dla trzech mężczyzn

Libiąż. Zarzuty po oddaniu strzału przed szkołą

Cała trójka usłyszała zarzuty. Mężczyznom grozi więzienie. "25-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozić mu może do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn, 21-latek, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub psychotropowych, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci z mężczyzn, 23-latek, usłyszał zarzut uszkodzenia ciała" - czytamy w komunikacie. 21- i 23-latek zostali objęci na wniosek Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie dozorem policyjnym, a najstarszy dostał zakaz zbliżania się do poszkodowanego ucznia.