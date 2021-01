"Ranił znajomego ostrym narzędziem i uciekł". Odpowie za usiłowanie zabójstwa

26-letni mieszkaniec powiatu staszowskiego po sprzeczce ze znajomym miał go ranić ostrym narzędziem, a następnie uciec. Teraz usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu.

Policja podaje, że do zdarzenia doszło w nocy 24 grudnia przed jednym ze sklepów na rynku w Staszowie (świętokrzyskie). - Mundurowi ustalili, że na rynku znajdowała się czteroosobowa grupa młodych ludzi. Między 26-latkiem a innym uczestnikiem spotkania doszło do nieporozumienia. W jego następstwie 26-latek ranił ostrym narzędziem o trzy lata młodszego mieszkańca gminy Staszów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala – informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.