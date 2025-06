Nielegalnie sprzedawali w sieci tabletki wczesnoporonne, cztery osoby z zarzutami

Cztery osoby z zarzutami za sprzedawanie tabletek wczesnoporonnych Źródło: małopolska policja

Krakowska prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie sprzedawania w sieci tabletek wczesnoporonnych. Zarzuty usłyszały cztery osoby, jedna z nich odpowie także za pranie brudnych pieniędzy.

Jak informują śledczy, osoby zaangażowane w proceder sprzedały bez wymaganych do tego zezwoleń blisko 3,5 tysiąca zestawów tabletek wartych ponad 1,8 mln zł.

Grupa sprzedała prawie 3,5 tys. zestawów tabletek Źródło: małopolska policja

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prokurator Oliwia Bożek-Michalec, poinformowała, że nielegalna działalność trwała od kwietnia 2023 roku do maja 2025.

"Mózgiem operacji i szefem szajki był 34-latek z Krakowa"

Zarzuty nielegalnego obrotu produktami leczniczymi usłyszeli podejrzany o zorganizowanie całego procederu Arkadiusz P. oraz Ewa B., która miała zajmować się wysyłaniem przesyłek, a także informatyk Marcin R. i Ewa W., która miała odbierać pieniądze i wysyłać paczki. Policjanci zatrzymali ich w województwach: małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta Arkadiusz P. został tymczasowo aresztowany.

"Mózgiem operacji i szefem szajki był 34-latek z Krakowa, który wspólnie z innymi, nieustalonymi osobami sprowadzał z zagranicy środki farmakologiczne, a następnie, mimo iż nie posiadał wymaganych zezwoleń, sprzedawał je za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez 35-letniego informatyka. Zamówione produkty lecznicze trafiały do punktu kurierskiego w Wyszkowie, w którym pracowała 38-latka, a stamtąd już bezpośrednio do klientów" – poinformowała we wtorek małopolska policja.

Prokuratura wskazała, że postępowanie toczy się także w kierunku prania brudnych pieniędzy. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli Arkadiusz P. i dwie osoby z jego rodziny: Natalia P. i Renata P.

Pieniądze przeznaczał na samochody z USA

Jak podała policja, zarobione na handlu medykamentami pieniądze 34-latek miał lokować w zakup samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych, które nabywał wspólnie z 27-letnią siostrą i 56-letnią matką. Kobiety miały pomagać mu również ukrywać zyski pochodzące z handlu tabletkami.

W mieszkaniu szefa szajki znaleziono prawie milion złotych Źródło: małopolska policja

W mieszkaniu mężczyzny w krakowskich Czyżynach policja znalazła prawie milion złotych. Gotówka była ukryta w sejfie, szafkach, łóżku, koszu na śmieci i pralce. Służby zabezpieczyły też pięć samochodów należących do Renaty P. i Natalii P. o wartości ponad 940 tysięcy złotych.

Jeden z zabezpieczonych w śledztwie samochodów Źródło: małopolska policja

