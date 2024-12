Śmiertelny wypadek, za kierownicą prokuratorka

Prokuratorka nie została przesłuchana

Około dwa tygodnie po zdarzeniu "Gazeta Krakowska" podała, że kierującą kią była prokuratorka z Prokuratury Rejonowej w Olkuszu. Opisała też miejsce, w którym doszło do wypadku: "Dorota miała do przejścia jakieś 70 metrów poboczem ruchliwej DK 94 (…), by dojść do chodnika. Szła po córeczkę do szkoły. Jest tam szerokie, prawie dwumetrowe pobocze, a droga jest prosta".