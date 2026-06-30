Kraków Pijany kierowca wjechał do zalewu Anna Winiarska |

policja 1 Źródło wideo: Małopolska policja Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na terenie starego, nieczynnego kamieniołomu w Skawce w powiecie wadowickim. Jak podaje policja, kierowca suzuki z nieustalonych przyczyn wjechał do zbiornika wodnego.

"Samochód natychmiast zaczął tonąć. Na szczęście 53-letni mieszkaniec gminy Mucharz zdołał opuścić kabinę i o własnych siłach dotarł na brzeg. Tam zastali go funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie" – podaje małopolska policja.

Strażacy wyciągnęli samochód z wody Źródło zdjęcia: Małopolska policja

Jak się okazało, mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz stanie przed sądem.

Strażacy z PSP Wadowice oraz OSP Mucharz przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli zatopiony samochód z dna zbiornika.