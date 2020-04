Odkryli, że w jednym z muzealnych eksponatów wciąż tkwi pocisk. Musieli wezwać saperów

Niebezpieczny eksponat to pozostałość po niemieckim niszczycielu czołgów. W Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej obecnie jest tylko lufa.

- Zaklinowany jest w niej pocisk kalibru 88 mm. Prawdopodobnie był załadowany do armaty i zablokował się mniej więcej na jednej czwartek długości lufy. Pocisk jest wypełniony materiałem wybuchowym z zapalnikiem. W poniedziałek eksponat zostanie przez nas zabezpieczony – poinformował Robert Krasowski, dowódca Patrolu Saperskiego z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Dwie tony i specjalny samochód

W akcję zostanie zaangażowanych ośmiu saperów z CPdMZ. Na miejsce zostanie też sprowadzony specjalny wojskowy dźwig. - Traktujemy to jako eksponat niebezpieczny. Lufa ma ponad dwa metry długości, waży około dwóch ton. Dźwigiem będzie załadowana na specjalny samochód, a następnie przetransportowana na poligon w Nowej Dębie. Podchodzimy do tego jak do materiału niebezpiecznego, który może eksplodować – zaznaczył wojskowy.