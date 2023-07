Niedźwiedź na ulicach Sanoka. "To nie maskotka, tylko dzikie zwierzę"

W Sanoku (woj. podkarpackie) w kilku miejscach pojawił się niedźwiedź. Najpierw był widziany w okolicy basenów, po czym przepłynął rzekę i przechadzał się w okolicach ośrodka Sosenki. Policja odebrała w tej sprawie kilka sygnałów od mieszkańców, którzy widzieli drapieżnika w ostatni w piątek przed północą. - Udało się go przepłoszyć, wrócił do lasu - mówi nam Anna Oleniacz z policji w Sanoku i apeluje o ostrożność: - To nie maskotka, tylko dzikie zwierzę - dodaje.

- Dostaliśmy informację, że członkowie grupy patrolowali teren, gdzie widziany był niedźwiedź za pomocą noktowizorów, nie natrafili na ślad drapieżnika. Wygląda na to, że wycofał się do lasu - mówi nam policjantka.

"Niedźwiedzia trzeba odłowić, zaobrożować i płoszyć"

Marek Pasiniewicz, wiceprezes Fundacji Bieszczadziki, przy której powstała grupa interwencyjna mówi nam, że niedźwiedź zaobserwowany w Sanoku to dorosły osobnik. - Pojawia się w tym rejonie, bo ma dostęp do pokarmu, żerował, kiedy na niego natrafiliśmy - relacjonuje nasz rozmówca.

Dodaje, że niedźwiedzia najprawdopodobniej trzeba będzie odłowić, założyć mu obrożę i płoszyć tak długo, aż przestanie zbliżać się do miasta i zabudowań. - To problematyczny osobnik. Z tego co wiemy, nie pierwszy raz pojawił się w pobliżu zabudowań. W takich sytuacjach zwierzę należy zaoobrożować i obserwować, gdzie się przemieszcza. Jeśli będzie ponownie zbliżał się do zabudowań, trzeba będzie go płoszyć - wyjaśnia.