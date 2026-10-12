Kraków 92-latek zastrzelił siostrę, jest wniosek prokuratury do sądu

Gmina Ropa w powiecie gorlickim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: sxc.hu

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- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorlicach skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Tadeuszowi S., podejrzanemu o zabójstwo swojej 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Jednocześnie prokurator zawnioskował o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

Usłyszała strzał, znalazła ciało kobiety

Do zdarzenia doszło 10 grudnia 2025 r. w jednym z budynków w Ropie. Według ustaleń śledczych 92-latek oddał z bliskiej odległości strzał z dubeltówki w kierunku mieszkającej z nim siostry. Córka mężczyzny usłyszała wystrzał, a następnie znalazła ciało kobiety.

Jak ustaliła prokuratura, między rodzeństwem od dłuższego czasu trwał konflikt, którego podłożem były wzajemne pretensje dotyczące rozporządzania majątkiem rodzinnym.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Podczas oględzin zabezpieczono dubeltówkę i amunicję. Badania kryminalistyczne potwierdziły, że były to broń palna i amunicja, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie, którego podejrzany nie miał.

Decyzja należy do sądu

W toku postępowania powołani biegli psychiatrzy, a także biegły psycholog, stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanego czynu mężczyzna nie był zdolny do rozpoznania jego znaczenia ani pokierowania swoim postępowaniem. Według opinii biegłych istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, że z przyczyn chorobowych 92-latek może dopuścić się podobnych czynów. Dlatego wskazali na konieczność umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym.

O umorzeniu postępowania i ewentualnym zastosowaniu środka zabezpieczającego zdecyduje sąd.