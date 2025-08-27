Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Brutalna napaść na 13-latkę w parku. Jest akt oskarżenia

O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
Brutalny atak na 13-latkę w Rabce-Zdrój. Fragment reportażu "Uwagi!" TVN
Źródło: "Uwaga!" TVN
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Filipowi W., który w Rabce-Zdroju (Małopolska) miał próbować zgwałcić 13-latkę, która szła do szkoły. Młody mężczyzna jest też oskarżony o naruszenie nietykalności innej dziewczynki. Grozi mu dożywocie.

Akt oskarżenia, który Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, dotyczy wydarzeń z lutego bieżącego roku oraz listopada roku poprzedniego. Najpoważniejszy zarzut dotyczy jednak tego, co stało się zimą, kiedy w Rabce-Zdroju doszło do ataku na 13-latkę.

O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
Źródło: małopolska policja

13-latka została zaatakowana, kiedy szła do szkoły ścieżką przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. 20-letni Filip W., bijąc ją i dusząc, miał próbować zmusić ją przemocą do obcowania płciowego, jednak został spłoszony przez osoby postronne i uciekł. Dziewczynce - fizycznie - nic poważnego się nie stało.

W pobliżu tego miejsca w Rabce-Zdroju doszło do ataku na dziewczynkę
W pobliżu tego miejsca w Rabce-Zdroju doszło do ataku na dziewczynkę
Źródło: TVN24

- To zdarzenie zakwalifikowano jako usiłowanie zgwałcenia. W wyniku tego zdarzenia małoletnia doznała lekkich obrażeń ciała. Drugi z czynów, który zarzucono podejrzanemu, dotyczy zdarzeń z końcówki listopada ubiegłego roku. Wówczas mężczyzna miał w tym samym miejscu dopuścić się ataku na małoletnią. Dziewczynka została przez sprawcę powalona na podłoże, była przyduszana, ale uwolniła się z tego ataku. Nie odniosła żadnych obrażeń ciała poza krwawymi podbiegnięciami na rękach - powiedziała tvn24.pl prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon

Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon

Świat
200 zgłoszeń od świadków. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem nastolatki

200 zgłoszeń od świadków. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem nastolatki

Świat

Jak podkreśliła Rataj-Mykietyn, drugi czynów - ten, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku - został zakwalifikowany jako naruszenie nietykalności dziewczynki.

Za usiłowanie gwałtu na nieletniej Filipowi W. grozi kara od pięciu lat do nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Wypuścili go z aresztu. Potem znów zamknęli

Podejrzany został zatrzymany przez policję wieczorem w dniu zdarzenia w miejscu swojego zamieszkania. W ujęciu 20-latka, mieszkańca Rabki-Zdroju, pomogło opublikowanie w mediach nagrania z monitoringu. Jak informowała po postawieniu mu zarzutów prokuratura, podejrzany w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu pierwotnie zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego na dwa miesiące. Sąd zastrzegł, że podejrzany będzie mógł wyjść na wolność, jeżeli wpłaci 50 tys. zł poręczenia. Ten warunek został spełniony jeszcze tego samego dnia i podejrzany wyszedł na wolność, ale miał dozór policji i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną, dwójką innych świadków i zakaz opuszczania kraju. Później Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił odwołanie prokuratury i ponownie zdecydował o bezwzględnym aresztowaniu 20-latka.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

Udostępnij:
TAGI:
Nowy TargPrzemoc seksualnaMałopolskawojewództwo małopolskieSprawy sądowe w PolsceProkuraturaPrzestępstwa
Czytaj także:
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa miał raka pęcherza. "Mam 82 lata i to ma swoje prawa"
Zdrowie
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei, pociągi omijają cztery stacje
WARSZAWA
Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera
WARSZAWA
Renata Janik (w środku), po jej lewej stronie Anna Krupka (wiceprezes PiS), po prawej stronie poseł PiS Mariusz Gosek
Dotacja dla "firmy zięcia". Dlaczego prokuratura wznawia śledztwo
Piotr Szostak
Zderzenie aut, trzy osoby w szpitalu
20-latek nie ustąpił pierwszeństwa, trzy osoby w szpitalu
Katowice
Viktor Orban
Trump "przekonał Orbana"
Świat
imageTitle
"Dialog uścisku dłoni" w ogniu krytyki
EUROSPORT
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi na Tajwanie
Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy
METEO
Jacek Dobrzyński
Rzecznik MSWiA odchodzi
Polska
imageTitle
Popisowy set Polek w meczu z Niemkami
RELACJA
Pożar podczas remontu katedry
Pożar podczas remontu katedry. Ewakuowano 35 osób
Wrocław
Szkoła podstawowa nr 93 w Krakowie
Wakacje się kończą, remont trwa. Część szkoły będzie zamknięta
Kraków
Żuchwa człowieka sprzed 1,8 miliona lat temu
To odkrycie sprzed 1,8 miliona lat może być przełomem
METEO
Indie, sklep
Mocne uderzenie w gospodarkę. Waluta i giełda na czerwono
BIZNES
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
WARSZAWA
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty
WARSZAWA
Burze, upał, gorąco
Nadciąga fala gorąca, pojawią się burze
METEO
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
Do zdarzenia doszło na stacji Marymont
Na stacji metra uderzył mężczyznę i groził kobiecie
WARSZAWA
Rada Gabinetowa
"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem
PODCAST POLITYCZNY
Motocyklista jechał na jednym kole
Na jednym kole i na jednej nodze. Szokująca jazda motocyklisty na nagraniu
Wrocław
imageTitle
Szybki przepis na sławę. Od rezerwowego do "najpopularniejszego piłkarza w Kazachstanie"
EUROSPORT
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia. Podano przyczynę
WARSZAWA
Orlen
Zmiany w zarządzie Orlenu
BIZNES
Pożary w Hiszpanii
Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym
METEO
Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji
Berkowicz: rządzący mogą wypowiedzieć ETS. Co by to oznaczało?
Jan Kunert, Michał Istel
Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Pożar hurtowni zniczy, zawalił się dach
Kraków
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
WARSZAWA
shutterstock_2477488649
1700 plus. Kiedy wypłata
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica