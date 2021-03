"Prowadzili agencje towarzyskie i napadali kobiety, które indywidualnie świadczyły usługi seksualne"

Werbowane w sieci

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że od początku 2020 roku, aż do rozbicia grupy, w nadzorowanych przez nich agencjach towarzyskich, funkcjonujących w wynajmowanych mieszkaniach mogło "pracować" kilkadziesiąt kobiet. Poczynione ustalenia wskazują, że były one, w tym również cudzoziemki, do pracy w "mieszkaniówkach" werbowane za pośrednictwem m.in. portali internetowych. Kobiety w zamian za organizację miejsca pracy, przygotowanie ogłoszeń dotyczących świadczonych usług seksualnych, a także ochronę oddawały część dochodu uzyskiwanego z prostytucji. Wszystko wskazuje na to, że miesięczny dochód z działalności agencji mógł wynosić nawet 60 tysięcy złotych. Podejrzanym o kierowanie grupą jest 40-letni Daniel G.